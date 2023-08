Sanremo: al Bahama Star prende il via il concorso Cantaestate23

Per chiudere la stagione estiva l'associazione 'Viva Armea' ha organizzato, in partnership con il concorso nazionale Rumore Bim Festival- italian stage tour, il Cantaestate23, concorso di canto aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in due categorie: Under e Over.

La kermesse si svolgerà per tre serate di selezione. Sabato 26 agosto la prima selezione, sabato 2 settembre la seconda e venerdì 8 settembre la terza. Gran finale sabato 16 settembre. Per informazioni e iscrizioni contattare il 3807098908. Iscrizioni 20 euro.

L'evento si svolgerà al Bahama Star di Valle Armea, che metterà a disposizione la location nel loft estivo, preparando menù promozionali per i cantanti e ospiti delle serate.

Presenterà la kermesse Agostino Orsino, reduce dal grande successo di Sanremo T'in Canta23.

La giuria di qualità sarà composta da: Ferdinando Mongelli, titolare storico della Quick music studio di Sanremo, Gianluca Boetti, e Marcello Parodi. Si aggiungerà nella prima selezione di sabato 26 agosto anche Adriana Rombolà della casa discografica Riserva Sonora che, selezionerà da subito 12 cantanti che si aggiudicheranno di diritto l'ingresso in semi finale nazionale del concorso Rumore Bim Festival che si svolgerà domenica 10 e lunedì 11 settambre a Pinerolo.

Invece i vincitori di categoria della finalissima del Cantaestate23 di sabato 16 settembre, andranno direttamente in finale nazionale sempre al Rumore Bim Festival che si svolgerà a Bellaria Igea Marina da mercoledì 27 settembre a domenica 1 ottobre.

Tutti i cantanti che si aggiudicheranno la finale del Cantaestate23, verranno premiati con medaglie di partecipazione i trofei in palio, invece, saranno consegnati al primo secondo e terzo classificato per categoria oltre che il trofeo della critica, il trofeo giuria popolare, il trofeo migliore interpretazione, il trofeo Bahama Star e in infine il trofeo associazione Viva Armea.

Saranno presenti anche i fotografi Mauro Frassinetti ed Elisabetta Musante, che ruberanno gli attimi più emozionanti scattando i book di tutte le serate e gestendo la diretta streaming.

La gestione degli ospiti e degli eventi interni al concorso, sarà gestita da Luca Rolando parrucchiere di Taggia e il suo staff.