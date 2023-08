Perinaldo: Marino Magliani ospite della rassegna “Seconda stella a destra”

Marino Magliani, originario di Dolcedo, sarà l’ospite di venerdì alle 18 della rassegna ‘Seconda stella a destra… Libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, nella Sala Consiliare del Comune, in cui presenterà il suo ultimo romanzo “Il bambino e le isole (un sogno di Calvino)”.

Magliani, lo scrittore dell’altrove, ci porta in una Liguria che però non è più quella verticale e dell’ubago di Calvino, ma è quella della costa e della linearità dei binari che corrono paralleli ad essa, è quella assorbita dagli altri autori, da Calvino in particolare. Tutto parte da un progetto letterario, un sogno, di cui lo scrittore Italo Calvino parla ai suoi amici ma che poi non ha più portato avanti.

“Mi stupisce – commenta Magliani - che nessuno abbia mai colto questo spunto perché è un’idea straordinaria: un bambino che insegue i binari per recuperare il pallone...il romanzo è tutto qui…ho seguito le coordinate di Calvino che lavorava molto sul fantastico”.

Dalla sinossi: Un uomo mite, verso la fine della sua breve esistenza, giunge a Sanremo. Si chiama Walter Benjamin e ha con sé pochi bagagli, tra cui una valigia di libri illustrati. Nella città delle palme incontra un ragazzino curioso di nome Italo Calvino. I due si rivedranno tre o quattro volte e parleranno soprattutto di ciò che Walter vorrebbe fargli scrivere: la storia di un bambino e del suo pallone che si perde nei vicoli e oltrepassa i binari della ferrovia. Il bambino non ci sta a lasciare là quel bene così prezioso, e allo stesso tempo non può disubbidire all’ordine della madre: i binari non si attraversano. Che fare? Presto Walter e Italo si saluteranno e non si rivedranno mai più, ignorando che quel bambino, quel doppio evocato dalla fantasia, è diventato reale. E ha un solo modo per recuperare il pallone: seguire i binari, seguire il corso delle storie, cercarne la fine, a costo di metterci tutta una vita e anche di più. Un romanzo evocativo e struggente, un omaggio a quel sogno a occhi aperti che è la letteratura.

È un romanzo sognante e ispirato, il più “letterario” dei romanzi di Magliani, un omaggio a Calvino nel centenario nascita.

Dialoga con l’Autrice Manuela Di Pietro. Letture a cura di Loredana De Flaviis.

Tutti gli incontri della Rassegna si possono seguire anche nella pagina Facebook “Perinaldo eventi e manifestazioni” in diretta e non.

Al termine dell'incontro momento conviviale con degustazione di prodotti locali.