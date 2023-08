Vallecrosia, bimbi sfruttati nelle piantagioni di cocaina in Colombia: tante persone alla cena di beneficenza a San Rocco (Foto)

Tante persone hanno partecipato alla cena di beneficenza a favore dell'associazione “Oasi Angeli di Pace Odv” andata in scena sabato sera sul piazzale dei festeggiamenti della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia.

L’evento è stato organizzato dal comitato dei festeggiamenti di San Rocco per aiutare i bambini a uscire dallo sfruttamento nelle piantagioni di coca in Colombia. "È stata una cena di beneficenza per aiutare i bimbi colombiani. Oasi Angeli di Pace ha costantemente bisogno di fondi per poter fare fronte a progetti vecchi e nuovi” - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco.

Una serata di formazione sui rischi, la produzione e il consumo di cocaina. "È stata spiegata alla popolazione la tracciabilità di un prodotto: la cocaina per mettere in guardia, soprattutto i più giovani, sul pericolo, sui rischi e in particolar modo su quello che c’è dietro alla cocaina, un mondo dove, in Colombia, sono migliaia i bambini sfruttati. È stata, perciò, una serata didattica per prendere coscienza di ciò che accade nel mondo e le conseguenze negative che si riflettono anche nella nostra zona” - dice don Rito.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla disponibilità della parrocchia e dei tanti volontari del comitato festeggiamenti di San Rocco. "È stata una serata di condivisione durante la quale si è stati insieme, si è potuto mangiare e divertirsi in pieno spirito comunitario. Vi erano anche oggetti artigianali della Colombia e vari prodotti fatti con la pianta di coca, come le creme" - conclude don Rito.