Sanremo: a Scambi Festival il laboratorio “Verso il futuro” per parlare di disabilità

“Dal 24 agosto la Pigna si animerà dei colori del Festival, e noi siamo emozionatissimə all’idea di poter condividere in compagnia la nostra idea di futuro. Anche quest’anno, il cuore pulsante del Festival saranno i laboratori, occasioni di incontro per costruire insieme un nuovo modo di vedere le cose attraverso scambi di idee e dialoghi orizzontali. Il programma delle giornate è già disponibile sul nostro sito e non lascia alcun dubbio sulla moltitudine di argomenti che verranno trattati a Scambi 2023: dall’emergenza climatica alla filosofia, dai social network etici ai tautogrammi”. Così intervengono gli organizzatori di Scambi Festival, ormai appuntamento fisso per l'estate della Pigna. L'edizione 2023 è in programma dal 24 agosto. “Verso il futuro” è uno dei laboratori che prenderanno vita per i carruggi della Pigna. Il lab nasce con l’intento di creare uno scambio intellettuale tra persone con disabilità che fanno parte del gruppo di autorappresentanza dell’Anffas di Imperia e partecipanti esternə. L'organizzazione ha contattato la dottoressa Martina Angelini per spiegare com’è nato il progetto e in cosa consisterà.

“Il laboratorio si inserisce nel progetto dei gruppi di autorappresentanza: spazi e incontri in cui le persone con disabilità possono parlare per se stessi e per gli altri e decidere per la propria vita. All’interno di ogni gruppo ci sono sette persone con disabilità guidate da un facilitatore, un operatore dell’Anffas Imperia con una formazione specifica con l’Anffas nazionale. All’interno del gruppo si lavora sui diritti. I facilitatori o i ragazzi portano vari argomenti di discussione su cui costruire un dibattito, in modo che possa uscire dal gruppo l’idea del gruppo stesso. Queste riflessioni possono poi essere utilizzate in vari modi: possono essere portate in sedi istituzionali, oppure possono essere invitate all’interno del gruppo delle figure che hanno a che fare con l’argomento che si è trattato. Questa è l’autorappresentanza” spiega Martina Angelini.

“Qui si inserisce il laboratorio che porteremo a Scambi Festival - aggiungono - abbiamo ragionato sui concetti di scambio e verso attraverso il linguaggio easy-to-read, un linguaggio facile da leggere e da capire e accessibile a tutti. La parola verso, come avete fatto voi dello staff del Festival, è stata declinata da ogni ragazzo, e attraverso il braingstorming sono uscite quattro parole: lavoro, autonomia, accessibilità e aiuto, legate insieme dalle parole futuro e libertà. Queste saranno il centro del nostro laboratorio: attraverso il dialogo e la riflessione cercheremo di parlare di futuro e libertà per trovare insieme significati nuovi e diversi”.