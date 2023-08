A Vallebona torna ‘l’anciua in se crote’: acciughe fritte e bicchiere di vino nel centro storico (Foto)

A Vallebona torna ‘l’anciua in se crote’. Nel centro storico del paese domenica prossima, il 27 agosto, dalle 18 verrà proposto un aperitivo unico e alternativo: coni di acciughe fritte insieme a un "götu de vin", ovvero un bicchiere di vino.

L’evento estivo andrà in scena nella suggestiva piazza dei quattro elementi grazie alla collaborazione tra i ragazzi di Vallebona e gli amici du descu spiareté.

"Musica e un ambiente frizzante per un fine pomeriggio di mezza estate leggero e divertente in un'atmosfera tutta da vivere e assaporare in compagnia e spensieratezza" - commenta l'Amministrazione comunale.