Funerale di Azzurra Campari a Riva Ligure: lettere, cori da stadio e i Rammstein per dire addio

A Riva Ligure una folla commossa ha dato l'addio ad Azzurra Campari. La 28enne si è suicidata nel carcere Lorusso Cutugno di Torino.

Il funerale è stato officiato dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Antonio Suetta. Per Azzurra in tanti hanno espresso cordoglio indossando anche delle magliette con la foto della ragazza. Presenti anche le tifoserie della Sanremese, la squadra a cui era legata la 28enne. Il cartello Vicino alla bara è stato lasciato un cartello con scritto: Nella vita si impara che le apparenze non fanno la persona o i valori, si impara che non sempre la giustizia è data da chi ce la promette; non sempre la normalità è per tutti uguale, non sempre ciò che sembra è... non è vero che ognuno ha quel che si merita, tante cose scontate per alcuni sono rese vere e forti da quello che ti è successo, che il tuo messaggio arrivi forte, come forte è il nostro dolore". Il lutto, tra lettere, cori ultras e i Rammstein



Il Vescovo "Una morte in estrema solitudine" Durante l'omelia il Vescovo ha detto: “Siamo raccolti qui in una situazione di grande dolore per la morte della nostra cara sorella e per il contesto, il modo in cui questa morte si è compiuta. Non siamo qui solo per questo ma anche per fede. Una fede che sembra tremare di fronte a una prova drammatica come questa. Sempre, in qualunque modo e stagione, la morte sopraggiunga, abbiamo la percezione che la morte sia ingiusta. La morte è sempre ingiusta perche contraddice l’istinto più forte del cuore dell’uomo che è eternità e compimento”.

“Nel caso di Azzurra appare più ingiusta perche aggravata da determinate circostanze. Sarebbe tragico se fossimo qui per dire solo sconforto dispiacere e rabbia. - ha aggiunto - Siamo venuti qui magari sentendolo profondamente nel cuore o spinti dalla circostanza. In questo luogo risuona la parola della speranza. Le circostanze della morte di Azzurra sono state di estrema solitudine e questo ci fa ancora di più soffrire”.

“Lo dico con partecipazione durante il tempo del mio servizio sacerdotale, per 5 anni sono stato cappellano del carcere e ho accostato tante volte persone che sentivano il peso di questa solitudine e ho accompagnato all’ultima dimora persone che hanno ceduto e si sono arrese. Siamo qui per dire grazie ad Azzurra e la nostra vicinanza anche quando sperimentiamo l’impossibilità di stare vicino. È consolante pensare che la vita di Azzurra per la misericordia di Dio rifiorirà nella sua casa”. La cerimonia laica