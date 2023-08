Imperia: ogni terzo sabato del mese torna in via sperimentale il 'Mercato dell'Arte e dell'Antiquariato'

Torna il 'Mercato dell'Arte e dell'Antiquariato' a Imperia, nel meraviglioso centro storico di Oneglia. In via sperimentale partirà per due mesi (ogni 3° sabato del mese - 19 agosto e 16 settembre). L'evento verrà accompagnato da una leggera musica di sottofondo Jazz in filodiffusione per le vie del centro.

Gli espositori antiquari, partecipando con una selezionata raccolta di mobili d’epoca, porcellane, cristalli, quadri d’autore, tappeti prestigiosi, bronzi, vasi e sculture, proverranno dalla Liguria, Piemonte e dalla vicina Francia, verranno posizionati in zone pedonali, sotto ai portici, in via Vieusseux, via Monti, Piazza Bianchi, via San Giovanni, senza chiudere alcuna strada veicolare.

Il Presidente del CIV NuovOneglia Andrea Berselli dichiara: "Abbiamo pensato a questo evento a cadenza mensile, ogni terzo sabato del mese, con l'obbiettivo di valorizzare il centro storico di Imperia Oneglia e permettere ai residenti e ai numerosi turisti, che spero avranno il piacere di visitare "ImperiAntiquaria", di apprezzare le attività presenti nel centro storico e le nostre bellezze architettoniche. Spendo le ultime parole per ringraziare il Sindaco On. Claudio Scajola e gli Assessori Marcella Roggero e Gianmarco Oneglio dell'appoggio nella realizzazione della manifestazione. Per concludere, l'evento è già stato pubblicizzato in tutti gli Uffici Turistici della Provincia di Imperia da Ventimiglia a Cervo, oltre a darne notizia anche ai cugini francesi tramite i canali pubblicitari al fine di darne maggior rilievo turistico".

La manifestazione, che ha riscosso successo nelle edizioni passate ed è stata apprezzata dalle diverse attività commerciali, dai turisti e dai cittadini di Imperia, pone come obiettivo quello di rilanciare il Centro Storico di Imperia Oneglia sotto molteplici punti di vista, creando un indotto per le attività commerciali e turistiche.