Sanremo: cadavere di un uomo trovato in un cantiere vicino all'ospedale 'Borea' (foto)

Il cadavere di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un cantiere vicino all'ospedale 'Borea' di Sanremo. Si tratta di un 36enne romeno residente a Ventimiglia e che indossava il braccialetto del pronto soccorso matuziano.



Il corpo è stato ritrovato durante un sopralluogo e il decesso è stato certificato dal primario del pronto soccorso. Le indagini sono affidate al commissariato di Polizia di Sanremo. Sul posto anche la Polizia Scientifica e il medico legale Sandra Maria Motroni Gherardi.

La testimonianza da parte degli operatori Asl ha permesso di ricostruire gli ultimi giorni dell'uomo con i vari accessi alle strutture sanitarie della zona. Il 10 agosto, il 36enne era stato all'ospedale di Bordighera per via di una agitazione psicomotoria, mentre il giorno successivo intorno alle 16.52 si era presentato al pronto soccorso di Sanremo lamentando una sensazione di vertigine dovuta, probabilmente, all'assunzione di alcolici.



Dopo l'iniziale fase di triage durante la quale i suoi parametri erano nella norma (gli era stato assegnato un codice verde), non ha mai risposto alle chiamate del personale del pronto soccorso e, il 12 all'1.48, la sua pratica è stata chiusa per allontanamento.



Stando ai primi accertamenti pare che il decesso sia riconducibile a quel giorno e che sia dovuta a cause naturali. Non risultano denunce di scomparsa a suo carico e sul corpo non sono presenti segni di violenza.