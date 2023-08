Progetto Aurelia Bis, il PD: “Si tengano in conto le modifiche del 2012 in favore del Borgo antico e della valle di Oliveto”

Prosegue l'attenzione del Partito Democratico alla realizzazione dell'Aurelia Bis riguardante il tronco viario Imperia Est – Diano Marina.

“Oltre alle molteplici interrogazioni e alla mozione presentate in consiglio comunale a Imperia dal partito cittadino, anche il gruppo regionale, tramite il consigliere Enrico Ioculano, si è adoperato per ribadire la necessità di apportare alcune varianti migliorative al progetto - dichiarano dal PD - a tal fine, sollecitati anche dagli abitanti della zona, è stato presentato in consiglio regionale un relativo ordine del giorno votato all'unanimità nella seduta del mese di agosto”.

“L'intento – dichiara il consigliere regionale Enrico Ioculano - è quello di impegnare il presidente e la giunta regionale a valutare la possibilità che il commissario dell'opera, in riferimento all'intervento della zona suddetta, tenga in considerazione l'adozione delle modifiche adottate dalla Regione stessa con propria deliberazione nel dicembre 2012, in quanto alternativa maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale in favore del Borgo antico e della valle di Oliveto”.





In allegato l'ordine del giorno