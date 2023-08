Sanremo: Olden porta le canzoni d'autore del Festival all'auditorium Alfano con l'Orchestra Sinfonica

La Sanremo Summer Symphony, la rassegna estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, sta portando nella "città della musica" artisti italiani e internazionali di grande fama, giovani talenti - come accaduto per il concerto "Omaggio a De Scalzi" - e artisti che operano fuori dai grandi circuiti ma che da tempo sono riconosciuti da importanti istituzioni come il Club Tenco. Fuoriclasse intorno ai quali la Fondazione, con il suo direttore artistico Giancarlo De Lorenzo, ha costruito quest'anno due produzioni originali.

La prima dedicata a Domenico Modugno con Peppe Voltarelli andata in scena con grande successo il 14 agosto. La seconda, dedicata alle più belle canzoni d'autore del Festival di Sanremo, che andrà in scena domani 17 agosto alle 21.30.

Sul palco con l’orchestra Olden - nome d'arte di Davide Sellari - cantautore e interprete entrato nell’orbita di “Cose di Amilcare” e del “Club Tenco” nel 2014, finalista come “miglior interprete” nella Rassegna Premio Tenco 2019 e 2022.