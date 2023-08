Ventimiglia: atti vandalici contro il campetto della chiesa di San Bartolomeo, il comitato non ci sta (Foto)

Non sono bastati danneggiamenti al cancello, all’impianto di illuminazione, lattine e bottiglie lasciate abbandonate malgrado i bidoni a disposizione, ma ora anche i muri imbrattati da scritte e oscenità. Nuovamente preso di mira il campetto parrocchiale di Latte, frazione di Ventimiglia.

E, proprio per questo, il locale comitato parrocchiale della Chiesa di San Bartolomeo ha denunciato i fatti, visto che c’è qualcuno che si diverte a colpire chi, gratuitamente, mette a disposizione il proprio tempo a favore della collettività.

Il campetto è infatti un luogo di ritrovo per i ragazzi, per poter dare quattro calci al pallone, per feste di compleanno e incontri della comunità. “Gli ultimi imbrattamenti – dicono dal comitato - ci colpiscono ancora di più nel momento in cui stiamo organizzando la cena parrocchiale, momento di incontro per tutta la comunità”.

Il campetto è frutto di una donazione di una pensionata, che acquistò il terreno per regalarlo alla chiesa proprio per un luogo dove i ragazzi potessero aver un luogo per giocare. La Chiesa di San Bartolomeo a Latte ha sempre mantenuto l’impegno accollandosi di tutte le spesse di mantenimento e riparazione ma ora i componenti sono stati di quanto accade.

“Non è la prima volta – va avanti il comitato - e i danneggiamenti costano in termini di quattrini e tempo da parte dei volontari. I gesti vandalici si ripercuotono anche nel quartiere e veniamo accusati di essere noi i responsabili in quanto luogo di aggregazione dei ragazzi. Non possiamo e non vogliamo pensare alla chiusura di questo spazio ma abbiamo bisogno anche del sostegno del resto del quartiere. Il campetto è l’unico spazio disponibile e usufruibile ma forse è solo un nostro desiderio e l’idea di chiudere definitivamente questo spazio e utilizzarlo per altri scopi ad esempio parcheggio a pagamento potrebbe anche avverarsi, in fondo se è questo che vuole la gente perché non accontentarli”.