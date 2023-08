Sanremo: malore in casa, morto a 58 anni Marcello Marini soccorritore della Croce Rossa

E’ morto ieri sera, nella sua abitazione, il conosciutissimo dipendente della Croce Rossa di Sanremo Marcello Marini. Aveva compiuto ieri 58 anni e da alcuni mesi prestava servizio nell’ente matuziano, dopo tanti anni a Sanremo Soccorso.

Questa mattina il collega che lo stava aspettando per iniziare un servizio con l’ambulanza, non vedendolo arrivare ha chiamato il presidente della Cri, Ettore Guazzoni, che abita vicino a Marini. Ha provato a suonare ma, in assenza dei genitori e della sorella, ha chiamato quest’ultima e, una volta aperta la porta, purtroppo è stato trovato il corpo dell’uomo.

Ieri aveva lavorato normalmente ed era anche stato al mare. L’uomo è morto per un infarto. Il presidente Guazzoni lo ricorda: “Perdo un amico straordinario. Sono davvero affranto”.