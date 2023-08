Vallecrosia celebra San Rocco con messa, processione e festino (Foto e video)

La comunità di Vallecrosia si è riunita ieri per celebrare il santo patrono: San Rocco.

Nel santuario, al mattino, è stata celebrata la santa messa ed è stata dedicata alla memoria del parroco emerito don Umberto Collecchia una sala della parrocchia di San Rocco. Alla sera, invece, si è svolta la solenne celebrazione nella chiesa parrocchiale con la processione con la statua del santo, animata dalla banda di Borghetto San Nicolò, lungo via San Rocco, via Roma, via San Vincenzo, via Giovanni XXIII e via San Rocco alla presenza di autorità civili, locali e regionali, religiose e militari. La processione si è svolta in totale sicurezza grazie all'egregio lavoro della Protezione civile, della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, i carabinieri e alla polizia locale. Per l’occasione, oltre alla comunità, erano presenti anche il sindaco Armando Biasi, l’assessore Patrizia Biancheri, il presidente del consiglio comunale Sandrino Anastasio, i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Fabio Perri, Mirko Valenti e Cristian Quesada e i consiglieri regionali Veronica Russo ed Enrico Ioculano.

I festeggiamenti patronali si sono conclusi con l’ultima delle tre serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza presso la parrocchia di San Rocco. Il festino, organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del comune di Vallecrosia, è stato animato, tutte e tre le serate, da “Mariella Group”. Tra i numerosi e impeccabili volontari, vi era anche l’assessore di Vallecrosia Pino Ierace, attivamente impegnato a servire la comunità. Tante persone hanno così mangiato, ballato e si sono divertite in pieno spirito comunitario.