Vallecrosia dedica una sala alla memoria di don Umberto Collecchia (Foto e video)

Una sala della parrocchia di San Rocco, questa mattina, è stata dedicata alla memoria del parroco emerito don Umberto Collecchia in occasione della Festa patronale di San Rocco a Vallecrosia e dell'anniversario della sua scomparsa.

La scopertura della targa e il taglio del nastro si sono svolti alla presenza di autorità civili e religiose, del sindaco Armando Biasi, del consigliere comunale Fabio Perri, del consigliere regionale Veronica Russo, dei parenti di don Umberto, il fratello Ginetto e la nipote Angela, e della comunità, dopo la celebrazione della santa messa di San Rocco dedicata, per l'occasione, a don Umberto e a don Palmero. “Abbiamo deciso di dedicare una sala a don Umberto Collecchia per ricordare un grande parroco della parrocchia di San Rocco che ha aiutato tante persone e ha fatto la storia della comunità dal 1992 al 2016. È morto nel 2018 proprio il giorno di San Rocco e così ci sembrava giusto dedicargli la sala proprio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa“ - ha detto don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco - "E' un modo per fissare la sua presenza in quella che è stata la sua comunità parrocchiale dove ha svolto un servizio generoso contrassegnato da profonda fede e grande umiltà. Ha dedicato una vita intera alla chiesa e ai poveri".

La comunità di San Rocco insieme a tutta la città di Vallecrosia ricordano l'amato prete intitolandogli uno spazio a servizio della vita parrocchiale per ringraziarlo di essere stato accanto a ognuno di loro. "Docile alla voce dello Spirito ma anche attento ai consigli dei laici che ha sempre ascoltato, valorizzato e coinvolto, don Umberto ha saputo, con pazienza e mitezza, leggere i segni dei tempi e cogliere come opportunità le grandi novità che il mondo in rapito cambiamento gli ha messo dinnanzi, pronto all'ascolto e alla comprensione, senza fare sconti alla fede in Cristo e nella chiesa" - ha sottolineato Nanni Perotto durante la cerimonia - "La parrocchia è stata la sua famiglia che ha vissuto da padre premuroso, da fratello generoso e, negli ultimi tempi, da nonno saggio e affettuoso. Anche gli ultimi mesi di malattia sono stati la testimonianza di un uomo che ha saputo modellare la propria vita sull'esempio di Gesù. 'Un santo della porta accanto' che non amava la ribalta ma che ha lasciato il segno, sul modello di Maria a cui era particolarmente devoto. Uomo vicino ai poveri non poteva che finire con serenità i suoi giorni proprio a cavallo tra la solennità dell'Assunta e la festa di San Rocco, patrona della sua e nostra comunità".

Ordinato presbitero il 14 marzo del 1959, don Umberto era parroco emerito nella parrocchia di San Rocco. La sua profonda umiltà e la sua grande generosità hanno contraddistinto i numerosi servizi a cui è stato chiamato nei quasi sessant’anni di sacerdozio: segretario del vescovo Verardo, rettore del seminario, primo direttore dell’opera pellegrinaggi e iniziatore dei viaggi a Lourdes, direttore dell’ufficio missionario e assistente dell’Azione cattolica, oltre che parroco a Calvo (Ventimiglia), a San Giuseppe (Sanremo) e infine a Vallecrosia, nella parrocchia di San Rocco dove era rimasto a vivere negli ultimi mesi come parroco emerito.

I festeggiamenti patronali proseguiranno questa sera, alle 18, con la solenne celebrazione della santa messa nella chiesa parrocchiale e alle 19 con la processione con la statua del santo, animata dalla banda di Borghetto San Nicolò, lungo via San Rocco, via Roma, via San Vincenzo, via Giovanni XXIII e via San Rocco. Dalle 19.30, invece, andrà in scena l’ultima delle tre serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza presso la parrocchia di San Rocco. Il festino, organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del comune di Vallecrosia, sarà animato da “Mariella Group”.