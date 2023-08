Sanremo: ultimo Ferragosto da Sindaco per Alberto Biancheri, con lui il bilancio dell'estate 2023 (Video)

Ultimo Ferragosto da Sindaco per Alberto Biancheri, che ha partecipato alla cerimonia di investitura dei Consoli del Mare, alla Madonna della Costa. Con il primo cittadino che, sorvolando sul cerimoniale è stato citato con grande affetto dall’altare del Santuario anche dal presidente della ‘Famija Sanremasca’ Leone Pippione, abbiamo voluto fare un bilancio di questa stagione estiva.

“Mancano ancora alcuni mesi alla fine del mandato – ha detto Biancheri – ma, indubbiamente, si vive cercando di accelerare e concludere i lavori. Lo dico con orgoglio ma sono molto soddisfatto, anche se stiamo aspettando con ansia la sentenza del Consiglio di Stato per il progetto del porto vecchio, un punto fondamentale per questi dieci anni di lavoro. Stiamo lavorando anche su altre cose e, a settembre, partiremo ad opere per 45 milioni di euro grazie al lavoro fatto dagli uffici. In particolare alle scuole, a San Martino con Villa Mercede, il mercato dei fiori e gli altri grandi progetti senza dimenticare le piccole cose”.

Abbiamo visto un grande successo per la città, con migliaia di turisti e residenti per i fuochi piromusicali e per trascorrere una bella serata. Altri hanno commentato negativamente, vuole rispondere in merito? “Ognuno può esprimere le proprie idee, ma l’importante è che la città risponda sempre e, in questi 10 anni la città è cresciuta davvero tanto. Noi andiamo avanti con il nostro lavoro e non rispondiamo. In tanti, invece, ci hanno ringraziato. Se l’estate ha visto un lieve calo, questo ci può stare ma, tutto sommato non sta andando poi così male. Ci sono tanti stranieri e stiamo facendo un buon lavoro su tutto. Abbiamo visto ‘sold out’ nel centro storico, al ‘Franco Alfano’, senza dimenticare Rds e tante altre manifestazioni musicali importanti”.