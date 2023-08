Molini di Triora: differenziata e rifiuti, l'opposizione attacca "Un nuovo fallimento dell'Amministrazione"

Antonio Mario Becciu capogruppo di opposizione a Molini di Triora interviene, a nome di tutto il gruppo, sul servizio di raccolta dei rifiuti e sulle relative bollette Tari.

“E’ l’ennesimo fallimento dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Manuela Sasso – dice Becciu – perché la gestione dei rifiuti sul territorio è infatti culminata con l’affidamento ‘in house’ ad Amaie Energia, che veniva spacciato fin dall’inizio del mandato come: conveniente sotto il profilo dei costi per l’utente finale, migliore come servizio materiale della raccolta e con un incremento delle percentuali di raccolta differenziata”.

“Purtroppo tutte queste promesse sono rimaste tali ed anzi – prosegue Becciu - a gestione ormai ben avviata e portata avanti da mesi da parte della nuova ditta, si è riscontrato in particolare che: i costi sono aumentati di anno in anno con una media del 30% circa, la percentuale della differenziata è in caduta libera con il 10% in meno in due anni, ovvero pari al 58% per il 2022, assai lontano dalla soglia minima per evitare sanzioni”.

“Il servizio – va avanti il capogruppo di opposizione - nonostante la buona volontà del personale preposto si è rilevato carente, in particolare per le utenze delle seconde case con rifiuti lasciati per giorni senza essere ritirati e mancata sostituzione del personale in caso di assenza ampiamente comunicata. Il totale abbandono della compostiera, costata alla comunità del Comune circa 45.000 euro, in seguito alla scelta di conferire l’umido in discarica, nonchè il totale degrado del centro raccolta. In ultimo la scelta di abbandonare il servizio porta a porta per tornare alle isole ecologiche stradali, un passo indietro a nostro avviso impensabile”.

“Avevamo quindi un servizio che dava i sui frutti in termini di percentuale della differenziata e di conseguenza nel contenimento dei costi – termina Becciu - ma nel passaggio della gestione ad Amaie Energia, la parte Politica non è stata in grado di mantenere il servizio al livello al quale si trovava, ma purtroppo si è addirittura riusciti a peggiorarlo. Siamo fermamente conviti che se avessimo indetto una gara d’appalto magari come Unione dei Comuni si sarebbero potuti ottenere dei risultati migliori”.