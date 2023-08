Sanremo: le atmosfere degli anni cinquanta al Teatro dell'Opera con 'Big Mama' e Gegè Telesforo

Appuntamento musicale particolarmente speciale, quello di questa sera al Teatro del Casinò di Sanremo, con le mitiche atmosfere anni cinquanta, insieme a Gegè Telesforo.

Polistrumentista, compositore e produttore discografico, GeGè Telesforo è uno degli artisti più eclettici e poliedrici del panorama nazionale. Sul palco dell’Unojazz&blues presenterà ‘Big Mama’, il suo personale e sentito tributo al blues e al sound delle formazioni jazz-groovy di fine anni '50, tipiche della Blue Note Records.

Telesforo sarà accompagnato da un gruppo di grandissimi musicisti. Ecco la formazione completa:

Gegè Telesforo - vocals & percussions

Matteo Cutello – trumpet

Giovanni Cutello - sax alto

Christian Mascetta – guitars

Vittorio Solimene - organ & keys

Michele Santoleri - drums

La serata sarà aperta dai ‘Um a Zero Trio’ che travolgeranno il pubblico con il loro eclettico repertorio che spazia tra il jazz e incursioni nella musica brasiliana. La formazione è composta da: Valbilene Coutinho (voce e percussione), Riccardo Anfosso (chitarra) ed Enzo Cioffi (batteria). Ospite della serata anche il flautista Marco Moro. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Presenta: Massimo Cotto.

Non è possibile prenotare ma il teatro aprirà alle 20, si precisa che per ragioni di sicurezza, l’accesso potrà essere gestito attraverso ticket contapersone in base all’ordine di arrivo.

Unojazz&blues è organizzato da Unoenergy, l'azienda sanremese che illumina l'intero territorio nazionale con il suo impegno nel campo della commercializzazione di gas, energia e servizi di efficientamento energetico. La rassegna è patrocinata dal Comune di Sanremo. Direzione artistica: Massimo Cotto con la collaborazione di Mara De Scalzi per il progetto Unojazz&blues Contest. Per ulteriori informazioni e per il calendario completo delle serate è possibile consultare il sito www.unojazzandblues.it.