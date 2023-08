Imperia: la settimana di Ferragosto all’Approdo: un weekend all’insegna di esperienze e scoperte tra eventi per bambini e degustazioni

Forte del successo delle precedenti settimane di programmazione, non si ferma l’estate dell’Approdo di Imperia, il progetto di animazione estiva dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia – Imperia.

Il calendario di agosto, a cura di CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria, prevede, per le settimane che seguono il Ferragosto, un laboratorio pensato appositamente per i più piccoli, alla scoperta delle meraviglie del nostro mare, un approfondimento sulle uve di moscato bianco di Pornassio, e ancora un laboratorio dedicato alla salagione delle acciughe e un’immersione nella marineria con uno dei suoi aspetti più tipici, i nodi.

Lanciato lo scorso giugno 2023 con i primi eventi aperti al pubblico, L’approdo si propone come polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento in un progetto del Flag Gac 'Il Mare delle Alpi' promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e ha lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese. Sotto il programma della seconda metà di agosto, tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito

Venerdì 18/8 ore 18 - “Un mare di sorprese” - per bambini dai 5 ai 12 anni.

Attività ludico - sensoriali, guidati da un biologo marino, alla scoperta dell'ecosistema marino e dei suoi abitanti coi relatori del Centro educazione ambientale Costabalenae Centro di formazione G.B.Pastore. A cura di Confcoooperative Imperia.

Sabato 19/08 - ore 18 - Il Moscato 'Lamantide', la novità dell'azienda agricola Fontanacota

Lamantide nasce da uve di moscato bianco, coltivate a Pornassio, a 500 metri slm, dove trova il perfetto connubio tra clima, terreno ed esposizione per il raggiungimento dell’ideale maturità aromatica. Sentori di frutta esotica accompagnati da una fresca scia vegetale, fanno da contraltare alla tipica nota aromatica del vitigno. Profumato al naso, fruttato e gradevole al palato. A cura di CIA Imperia.

Mercoledì 30/08 ore 17 - “La Salagione delle Acciughe”

Laboratorio con Luigi Arcella Comandante motobarca INEJA II. A cura di Legacoop Liguria.

Giovedì 31/08 ore 18 - “A scuola di nodi col pescatore Mimmo”

Laboratorio. Imparare la tradizione marinara insieme al comandante della Freccia Nera, a cura di LegaCoop Liguria.

Informazioni al numero 337104 3629e sulla pagina Facebook L’Approdo