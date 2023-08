Diano Castello: sulla terrazza del bowling musica e risate, oggi le ‘Cirque du chef’, venerdì ‘The Wavers 51’

Mercoledì 16. La terrazza del Bowling di Diano, per la felicità dei più giovani, ma non solo, ospita nella serata di oggi, mercoledì 16 agosto (ore 21), lo spettacolo Le Cirque du Chef, un concentrato di clownerie, comicità e magie del clown Murzik, già in forza al circo di Mosca. Lo show è ambientato in una cucina davvero particolare, all’interno della quale ne succedono di tutti i colori, in compagnia di Oleg Murzintsev e Antonio Giannotta. Per la seconda edizione della rassegna Sul filo del divertimento, che ha preso il via il 5 luglio, si tratta dell’ultima serata dell’estate 2023.

Giovedì 17. Prosegue, come tutti i giovedì, la Festa della Birra, con tanta buona musica e sconti sul consumo alla spina. Oltre a numerose birre, anche in bottiglia, lo staff del Bowling propone cocktail e drink, dai più tradizionali ed alcuni davvero particolari, con materie prime di alta qualità.

Venerdì 18. L’ultimo appuntamento dell’estate con la musica dal vivo vede protagonista la band The Wavers 51 (Marco Degl’innocenti, voce; Matteo Dolla, chitarra e tastiera; Francesco Strafforello, chitarra; Simone Dolla, basso; Daniele Papone, batteria), il cui repertorio comprende prevalentemente musica anni ‘80. I generi sono new wave, elettropop e punk rock, spaziando tra brani di U2, Tears for Fears, David Bowie, Depeche Mode, Cure, Clash, Ramones, Devo, Billy Idol, Duran Duran, Sex Pistols e B52’s. Si chiude così il ciclo Live Music Friday Night, che ha già visto esibirsi, sulla terrazza del Bowling di Diano, Mercenari, Nosmet, Garibaldi e Tintodeverano.

Sabato 19. Dalle ore ore 22, come tutti i sabati di queste calde serate d’estate, arriva l’ora del Dj Party, con il dj set Mesci, con una carrellata dei più gettonati brani disco del panorama internazionale, risalenti al periodo compreso tra gli anni ‘80 e l’inizio del nuovo millennio.

Lunedì 20. Penultima occasione dell’estate per partecipare alla Latin Night, appuntamento dedicato interamente ai balli latino-americana ed ai ritmi caraibici, con il dj set Roby Gorgo e l’animazione di Arsenio e Veronica. Una serata da ballare e godersi davanti a un drink, consigliata sia a gruppi di amici che alle coppie ed ai single.

Il Bowling di Diano (bar, minigolf, sala giochi, sala bowling) in estate è aperto tutte le sere, dalle 20. Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0183.494131. Le sale interne sono climatizzate.

Non vi sono problemi di parcheggio, potendo utilizzare anche il piazzale del nuovo Eurospin. Aperta anche la pizzeria ristorante Girasole, con servizio nell’ampia terrazza, con molteplici proposte, specialità alla griglia e pizze cotte nel forno a legna.

