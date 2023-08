Sanremo: nido di vespe velutine sulla croce della chiesa di Borgo Tinasso (foto)

I Vigili del Fuoco e i Rangers d'Italia sono intervenuti questo pomeriggio in strada Borgo Tinasso per la rimozione di un nido di vespe velutine sulla croce della chiesa.

La chiamata è partita da alcuni residenti che, vedendo le vespe, hanno subito chiesto l'intervento per la rimozione.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso la strada per una trentina di minuti in modo da consentire la rimozione del nido e l'allontanamento delle vespe con il fumo. Nel giro di una mezz'ora, in cui la strada è stata chiusa, la situazione è tornata alla normalità.