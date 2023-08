Sanremo: le piastrelle si staccano dal muro, nuovo crollo in galleria Francia (foto)

Non è la prima volta e, se il Comune non interverrà per una seria manutenzione, non sarà l'ultima. Questo pomeriggio alcune piastrelle della galleria Francia sono cadute a terra staccandosi dal muro finendo sul marciapiede. Passaggio pedonale che, lo ricordiamo, è interdetto al passaggio dei pedoni ma, come noto, è ogni giorno utilizzato da decine di residenti in barba al divieto.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e gli operai del Comune che hanno sistemato la zona. Ma, per evitare altri episodi simili, serve un serio intervento di manutenzione. La galleria Francia è inserita nel maxi progetto per la riqualificazione della Pigna, ma in attesa del via ai lavori (ancora un'incognita) serve un lavoro-tampone per scongiurare incidenti più gravi.