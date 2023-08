Sanremo: controlli di Ferragosto per la Polizia, sospesi e multati due locali non in regola

Serie di controlli, da parte degli agenti del Commissariato di Sanremo, venerdì scorso poco prima del Ferragosto. Sono stati verificati 11 esercizi commerciali e tra questi, a due è stata sospesa l’attività per la mancanza del ‘Documento di Valutazione dei rischi’ previsto dalla Legge.

I locali sono anche stati multati per non aver esposto gli orari di apertura e nemmeno la licenza come previsto dalla normativa vigente. I controlli, talvolta culminati nell’elevazione di sanzioni amministrative ad alcuni dei più noti locali dei territori interessati, sono stati integrati dalle attività messe in campo anche in ambito stradale e autostradale dalla Sezione Polizia Stradale di Imperia.

Molti anche i controlli e le verifiche durante lo spettacolo pirotecnico, nella serata del 14 agosto a Sanremo, che hanno visto la partecipazione di numerosissime persone tra turisti e residenti.