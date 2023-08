Sanremo: camion 'aggancia' i cavi del filobus a Bussana, intervento dei Vvf e traffico in tilt (Foto)

Un camion aggancia i cavi del filobus e il traffico va in tilt sulla statale Aurelia. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 11.30 nella zona di Bussana di fronte al supermercato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che stanno lavorando per rimettere la zona in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo. Il traffico è stato deviato su Aurelia bis e strada Bussana Mare per permettere ai tecnici RT di eliminare il tratto di linea Filoviaria danneggiato.