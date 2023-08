Funerali di Michela Murgia: Marco Antei al Vescovo "Lo invito a fare un tuffo nel 21° secolo" (Video)

Il presidente di Mia Arcigay Imperia, Marco Antei, ha risposto al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, il cui video sui funerali della scrittrice Michela Murgia (QUI), ha suscitato moltissime reazioni, sia a livello locale che nazionale.

“Voglio rispondere alle provocazioni, presumo involontarie, dello stesso Vescovo che definì la vittoria di Giorgia Meloni alle ultime elezioni come la quella dell’umanesimo cristiano. E, infatti, l’Italia non ha mai accolto così tanti migranti come da quanto è cambiato il governo, con un aumento del 115% nel 2023, rispetto ai primi 7 mesi del 2022, in linea con gli insegnamenti di Gesù Cristo”.

“Non è la prima volta che un alto prelato – prosegue Antei – si schiera apertamente in favore di una corrente politica. Ricordiamo, non volentieri, quando Papa Pio XI riferendosi a Benito Mussolini parlò di ‘uomo che la provvidenza di ha fatto incontrare’. Tornando al discorso del Vescovo, ci sono due cose che mi hanno urtato. La prima è l’avversione ossessiva per la concezione di famiglia di Michela Murgia. Io difendo questa concezione, che può essere composta da uomo e donna, un single, due donne o due uomini con o senza figli. E’ la concezione che sosteniamo da tempo mentre sull’aborto lasciamo decidere serenamente, senza la benedizione di nessuno”.

“Sul secondo punto – va avanti Antei – Suetta commette un errore grossolano. Il Vescovo si scaglia contro il coro pressoché unanime di approvazione, conseguenza di esternazioni e convinzioni del pensiero oggi dominante. Ma di quale sta parlando? Forse delle religioni cristiane, e in particolare quella cattolica che dominano da un paio di millenni le menti di persone nei diversi continenti. Quel dominio che nei secoli si è presentato come oppressione, di conversione forzata dei dissidenti, degli eretici e dei non credenti? Stiamo parlando di questo o del desiderio di due persone che si amano di potersi sposare e del consenso che questo desiderio suscita?”

“Invito il Vescovo alla riflessione – termina Antei – e fare un tuffo nel 21° secolo, potendo perdonare la cristiana Giorgia Meloni, che ha dato alla luce un bimbo fuori dal matrimonio. Suvvia… cosa vuole che sia!”