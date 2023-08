Sanremo: a Ferragosto c'è anche la 'Christian Music' in spiaggia con l'Happy Chorus

Anche un concerto di musica cristiana, nel Ferragosto di oggi a Sanremo. L’appuntamento è per le 17 con ‘E’ tempo di vivere guardando in alto’, insieme all’Happy Chorus ai bagni ‘Sanremo Blue Bay’ sul lungomare Vittorio Emanuele.

Sarà un occasione per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco, lasciandosi coinvolgere in modo attivo, accogliendo una forma moderna di annuncio che passa attraverso le espressioni artistiche.

Una musica liberante ed energica, coinvolgente, canzoni capaci di infondere forza d'animo, coraggio e positività, per ridestare nell'ascoltatore la consapevolezza che la vita è un dono e che dentro di noi esistono risorse immense di cui non ci rendiamo nemmeno conto.