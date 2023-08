Sanremo: a Bussana lo scooter con... la 'tavola' per tenere il posto, il parcheggio selvaggio non ha limiti (Foto)

Il parcheggio ‘selvaggio’ è una cattiva abitudine che alberga ovunque e, spessissimo ci troviamo di fronte a situazioni paradossali, che tra l’altro con l’avvento dei social network e la semplicità di pubblicare foto e sopprusi, diventano virali.

Questa volta voglia proporre una foto nella quale troviamo contemporaneamente la genialità e, dobbiamo dirlo, anche poca educazione verso il prossimo, di chi vuole mantenersi il posto auto a ridosso della spiaggia. In pieno agosto e proprio a ridosso della festività più importante dell’estate, abbiamo visto il modo con cui il proprietario di uno scooter, vuole mantenersi il posto per l’auto, sul lungomare di Bussana, a Sanremo.

Pensando probabilmente alla California ha portato con sé anche una ‘tavola’, non proprio quella per surfare in mare ma un altro tipo per ‘bloccare’ eventuali altri automobilisti. Ovviamente, una volta scattata la foto siamo andati via e, quindi, non sappiamo se qualche automobilista in cerca di un posto abbia spostato scooter e ‘surf’ per parcheggiare, ma rimane sicuramente particolarmente creativo il parcheggio che abbiamo immortalato.

Il parcheggio selvaggio è ormai un fatto consolidato e, basta muoversi per Sanremo per poterlo constatare. In questi giorni d’agosto è effettivamente difficile trovare un posto, anche a pagamento. Ma, quando si scorgono ‘macchinoni’ da 60/70mila euro o anche di più parcheggiati in divieto e magari in zone pericolose, ci si chiede se il conducente (andato sicuramente al ristorante da 70 euro a testa) non abbia i 3 euro per il parcheggio al Palafiori.