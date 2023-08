Aperture chiusure degli Ecocentri di Amaie Energia per Ferragosto: servizi di raccolta e spazzamento regolari

A Ferragosto i servizi di raccolta e spazzamento si svolgeranno regolarmente in tutti i Comuni serviti da Amaie Energia.

Gli ecopunti di Sanremo rispetteranno gli orari consueti di apertura. Solo per il giorno di Ferragosto, rimarranno chiusi gli uffici della Distribuzione, situati a Sanremo presso il Palafiori ed il Call Center. Domani gli ‘Ecocentri’ di Sanremo, a Coldirodi ed in Valle Armea, rimarranno chiusi, così come l'Ecocentro di Taggia in località Isola Manente. Quelo di Riva Ligure-Santo Stefano al Mare sarà aperto solo mattino, dalle 8 alle 12. Chiuso, sempre domani, l'Ecocentro di San Lorenzo al Mare.