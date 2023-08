Speciale Weekend: un fine settimana all’insegna del divertimento, della musica e delle buone occasioni

Entriamo nel clou dell’estate e si susseguono senza tregua gli eventi tantoché risulta veramente difficile decidere quali scegliere. Ma andiamo con ordine e iniziamo nel proporvi alcuni spettacoli teatrali che mirano a far divertire come ad esempio la rassegna ‘San Bart Cabaret’ che inizia questa sera e si protrarrà sino a martedì, giorno di ferragosto. Ad aprire le danze stasera sarà Andrea Di Marco, volto di Zelig, Colorado e Comedy Central, membro del collettivo comico genovese Bruciabaracche ed ex componente del gruppo cabarettistico dei Cavalli Marci. Domani sarà la volta di ‘Pino e gli Anticorpi’, duo comico formato dai fratelli Michele e Stefano Manca, reso famoso da programmi televisivi come Colorado e Only Fun – Comico Show. La vigilia di ferragosto salirà sul palco Paolo Migone, comico e cabarettista toscano, approdato a Zelig nel 2000 con una lunga esperienza teatrale. Migone, conosciuto e riconosciuto da tutti come il comico che parla dell’eterno gioco di ruoli fra uomini e donne, con il suo camice bianco e l'occhio nero. Chiude martedì 15 agosto Dario Vergassola comico dall’umorismo imprevedibile, molto basato sull’improvvisazione. Vergassola è il comico spezzino più volte ospite in programmi come Maurizio Costanzo Show, Mai Dire Gol, Quelli che il calcio e Zelig, arrivando quest’anno a Pechino Express, in compagnia della figlia Caterina. Per tutte quattro le serate l’appuntamento è a San Bartolomeo al Mare alle 21.30 in Piazza Torre Santa Maria (ingresso gratuito).

Ci spostiamo a Sanremo dove all’Ariston sarà di scena questa sera il cabarettista Maurizio Lastrico con lo spettacolo ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città.

Al Forte di Santa Tecla Paolo Rossi sarà il protagonista di ‘Stand Up Omero’, spettacolo teatrale basato sul poema Omerico. Sulla scia dei vecchi cantastorie Rossi leggerà alcuni brani dell’Odissea coinvolgendo il pubblico su tematiche in bilico tra passato e presente. Il racconto sarà accompagnato dal chitarrista Emanuele Dell’Aquila.

Nel Piazzale a mare di Ospedaletti domani sera è di scena, ad ingresso libero, lo spettacolo di Cabaret ‘The Real Scintilla’ con Gianluca Fubelli & Matteo Monforte. Per dovere di cronaca segnaliamo inoltre il Dinner Show a cura del comico Claudio Lauretta in programma domani al Roof Garden del Casinò, già andato sold out da tempo.



Un'altra rassegna da non perdere è la 1ª edizione di ‘E… State in Tenco' , due serate che immergeranno il pubblico nel mondo del miglior cantautorato, in programma ai giardini Lowe di Bordighera sabato 12 e domenica 13 agosto. Questa sera si esibirà Dolcenera nello spettacolo ‘Piano in solo’. Pianista e polistrumentista, cantautrice e produttrice. Ogni sua performance mette in evidenza i chiari-scuri del suo canto e del suo pianoforte, la capacità di improvvisazione vocale, il tocco rock blues nella voce, la sensibilità nel sottolineare le emozioni. In apertura ‘Roberta Di Lorenzo in Trio’: cantautrice, compositrice e pianista italiana proporrà una selezione di brani del suo vasto repertorio oltre ad alcuni omaggi dedicati alla canzone d’autore italiana. Domani sera, invece, ‘Archi e Frecce’ con Francesco Baccini e Alter Echo String Quartet. Baccini rilegge in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile e dal chitarrista e arrangiatore Michele Cusato. Tra i numerosi i brani in scaletta due omaggi a Fabrizio De André e Luigi Tenco. In apertura ‘Federico Sirianni live’: cantautore genovese che Bruno Lauzi definì “il vero erede della grande scuola genovese dei cantautori”. Le serate sono ad ingresso gratuito, ma la prenotazione è consigliata sul sito del Comune.



Sempre nella città dei fiori ha preso il via ieri l'edizione 2023 del festival musicale Piña che, quest'anno, si svilupperà su cinque giorni in tre diverse location. Un insieme degli artisti, emergenti e non, trasformeranno per una settimana Sanremo in un hub della musica elettronica internazionale. Il festival si svolge in tre location uniche nel loro genere: il Forte di Santa Tecla, un ex prigione ora polo museale affacciato sul mare che quest’anno vedrà, tra gli altri, i live di Stella & The Longos e RAMZi, i dj set di Poly-Ritmo, Giu Nunez e Eternal Love e un’installazione luminosa del collettivo milanese di light designer Anonima Luci, intitolata ‘Elements’. Il cuore del festival sarà invece in piazza San Costanzo, anfiteatro naturale nel cuore del centro storico creatosi a seguito dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui per tre giorni si alterneranno i nomi in agenda tra cui Fredfades, Redleg on a Roll, Charmaine, Dazion (live), James Falco, Sara Mautone, Suze Ijò, Mosaic Man e molti altri. Villa Ormond, all’interno della quale avrà invece luogo l’after party questa notte, sabato 12, per chi è abituato a fare festa fino alle luci del mattino e per chi, per impegni lavorativi, non può partecipare alla manifestazione centrale.

In questi giorni c’è anche la possibilità di fare buoni acquisti tramite tre iniziative targate Confcommercio a Sanremo, Bordighera e Diano Marina.

Gran finale dei Saldi estivi a Sanremo con ‘Saldi di gioia’: oggi dalle 9.30 alle 22 e domani dalle 9.30 alle 20.00 i commercianti della città dei fiori proporranno occasioni di shopping strepitose con una vasta scelta di prodotti, da acquistare con gli ultimi ribassi di stagione.

Il centro di Bordighera si trasformerà domani nell’isola pedonale dello shopping per la ‘Giornata commerciale del Ribasso’. Dalle 8.00 alle 20.00 si potrà approfittare delle super offerte dei commercianti cittadini. Ad animare le vie la filodiffusione musicale e una speciale Isola del gusto.

Anche a Diano Marina domani dalle 8 alle 24, sarà la giornata di grandi occasioni commerciali con il tradizionale evento ‘Dianaffari’. Oltre alle bancarelle dei commercianti con i loro sconti irripetibili, sono in programma degustazioni stuzzicanti nella Piazza del Gusto, tantissimi momenti di animazione per bambini e artigianato artistico.

Ed eccoci alle segnalazioni delle immancabii sagre enogastronomiche.

Villa Scarsella di Diano Marina ospiterà ancora per oggi e domani la 39ª ‘Sagra del mare’, due serate enogastronomiche e danzanti a cura dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

Riva Ligure ripropone questa sera la manifestazione ‘Golosando tra i Carugi’: Apericena itinerante tra Danza e Teatro per le vie e piazze cittadine.

Spostandoci nell’entroterra a Rocchetta Nervina è in programma la ‘Sagra dei Cruseti’ accompagnata dalla musica de ‘I Resonance’. La ‘Sagra dei Ravioli’ sarà ospitata da Seborga con una serata enogastronomica e danzante animata dall’orchestra ‘Mike e i Simpatici’ Mentre Vallebona ospiterà per due giorni un Festino al campo con i ‘Raviöi cu pesigu’ anche qui con intrattenimento musicale.

Nella serata di domani (ore 21) nel centro storico di Vallecrosia verrà riproposta la Festa del basilico a cura dell’associazione culturale Borgo Antico. Il lungomare sarà animato da concerti di band musicali e attrazioni varie in occasione della ‘Notte blu’, durante la quale, intorno alle 23, vi sarà anche uno spettacolo pirotecnico sul litorale cittadino.

Altro evento con un certo fascino è quello in programma questa sera a Ventimiglia denominato ‘A Ludum Balistrae’. Si tratta di una gara di tiro con la balestra antica organizzata dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia, in totale sicurezza. Un corteo medievale formato da un gruppo di sbandieratori, musici e balestrieri dalle 20.30 transiterà nel centro storico, da piazza della Cattedrale in via Garibaldi, via Piemonte e, infine, in piazza Colletta.



Volendo trascorrere un’intera giornata al fresco delle vallate assaporando il profumo della lavanda allora si deve raggiungere Bajardo dove, nella giornata di domani, lungo le vie del paese si terrà la 16ª edizione di ‘Antica...mente: festa della lavanda e delle essenze di montagna’. Si inizia alle ore 9.30 con 'Passi sospesi tra fiori ed impalpabili ali colorate’, una passeggiata dedicata a bambini ed adulti con partenza dai giardini della chiesetta di San Rocco. Alle 10 si darà inizio, lungo le vie del paese, al mercatino artigianale e dei prodotti tipici del territorio. Si potrà passeggiare fra esposizioni artigianali del legno e del ferro, godere dei colori delle stampe botaniche sulle confezioni tessili, toccare con mano la produzione dei ceramisti locali e magari portarsi a casa qualche manufatto originale. Non mancheranno i sapori autentici dei prodotti tipici: olio, formaggio e miele. Alle ore 15.30 inizieranno i laboratori per bambini e le dimostrazioni a cura degli artigiani e artisti presenti all'evento. Alle 16 un laboratorio per imparate danze di gruppo e danze di coppia per poter partecipare, in seguito, alla festa danzante con musica occitana.



E se si vuole far divertire i più piccoli la località di Lavina, piccolo borgo incastonato nell’entroterra imperiese nel Comune di Rezzo in Valle Arroscia, organizza la sesta edizione della ‘Festa dei Bambini’. A partire dalle ore 14.30 di domani, domenica 13, per le vie del paese e lungo il torrente, tutti i bambini potranno mettersi alla prova con giochi di abilità, destrezza e coraggio. Si aggiungeranno un laboratorio di arti circensi, il truccabimbi, tanti premi in palio e uno spettacolo finale a sorpresa. L’ingresso è gratuito e ogni iscritto riceverà un simpatico gadget e una gustosa merenda. Sarà disponibile anche il servizio bar con bibite, cibi dolci e salati.



Ci fermiamo qui ma certamente abbiamo tralasciato altri appuntamenti degni di nota dunque ricordiamo che potete leggere tutti gli eventi in programma consultando la nostra Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo