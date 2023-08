Ponte di Ferragosto: cabaret, musica e arte animeranno Ospedaletti

Il comune di Ospedaletti è pronto ad offrire ai suoi residenti e ai suoi ospiti un ricco calendario di eventi in occasione del ponte di Ferragosto 2023, tutti con ingresso libero.

Oggi, alle 21,30, presso il Piazzale al Mare 'Musica in Piazza', cantautorato italiano con la Berben Band. Domani, il 13 agosto, alle 21,30 presso il Piazzale al Mare spettacolo di cabaret 'The Real Scintilla' con Gianluca Fubelli e Matteo Monforte. Martedì prossimo, il 15 agosto, alle 21,30 presso il Piazzale al Mare 'Musica in Piazza' vi sarà un tributo alla Disco Music anni '70&'80 con i 'Libero Arbitrio'. Mercoledì 16 e giovedì 17 agosto dalle 19 alle 23 nelle piazze e vie del centro cittadino mostra d'arte 'A Cielo Aperto', esposizione di opere artistiche a cura di artisti locali

“Il sindaco e tutta l'Amministrazione comunale augurano ai numerosi turisti e ai residenti un buon Ferragosto e felici vacanze" - dichiara il sindaco Daniele Cimiotti - "Resta l'amarezza per le azioni scellerate di alcuni vandali che hanno prodotto seri danni alla struttura sul mare dedicata ai disabili a cura della Croce Rossa alla quale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Sono atti senza senso che non dovranno mai più ripetersi. Auguri a tutti!”.