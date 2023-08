Imperia, comicità e musica a Borgo Prino con Sgrilli e i Gary Baldi Bros

Ferragosto si avvicina e Imperia ha in calendario due appuntamenti di comicità e musica, organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con William Stua del Marathon Club Imperia. L’ingresso è gratuito.

Lunedì 14 agosto, alle 21:15, sul Piazzale di Borgo Prino, si esibirà Sergio Sgrilli, attore, cabarettista, cantautore, storico volto di Zelig, che porterà sul palco imperiese un recital fatto di comicità e musica, con la sua chitarra, instancabile compagna di viaggio.

Il giorno seguente, martedì 15 agosto, sempre alle 21:15 sul Piazzale di Borgo Prino, sarà la volta dei Gary Baldi Bros, che con la loro musica dal vivo faranno ballare i presenti sulle note e il ritmo dei più grandi successi degli anni ’90.

“L’estate entra nel vivo e Imperia vuole mostrarsi viva. Per farlo abbiamo scelto una zona della città a cui la nostra Amministrazione e il nostro sindaco tengono molto come Borgo Prino, che sta crescendo e può crescere ancora tanto. Insieme al Marathon Club Imperia proponiamo questi due appuntamenti: il primo per trascorrere una serata di leggerezza con Sergio Sgrilli, il secondo per far ballare tutti i presenti, di ogni età, con alcuni dei brani più iconici del passato”, commenta l’assessore alla Città Viva, Marcella Roggero.