Bordighera: in serata, conclusa con successo la manifestazione ‘Sportinporto’ (foto)

In serata, oggi 12 agosto 2023, si è conclusa la manifestazione ‘Sportinporto’, organizzata dal Comune di Bordighera con la collaborazione del Club Nautico locale e dello yatch club Sant’Ampelio.



“Gli ospiti della manifestazione – spiegano gli organizzatori - hanno potuto provare le varie attività marinare del porto: uscite in yacht, su canoe/kayak e con il Sup (stand up paddle). In mattinata non c’è stata molta affluenza anche in considerazione dello spostamento della data della manifestazione a causa dell’allerta della settimana scorsa dovuta a previsioni di Condimeteo non favorevoli. Nel pomeriggio l’affluenza è stata decisamente maggiore causando code, in particolare per usufruire delle attività canoistiche. Inoltre durante la giornata gli operatori del Centro Sub Riviera dei Fiori hanno portato a termine una pulizia dei fondali del porto coadiuvati da un gruppo di canoisti; mentre nella zona dell’Arenella si potevano praticare, seguiti da maestri dell’Associazione Bordighera Nuoto, attività e gare natatorie. Nella pausa pranzo il Vicesindaco ha offerto, insieme ad un’abbondante grigliata, pizze, focacce e bevande. Una giornata caratterizzata da un tempo splendido e dalla partecipazione di ospiti e residenti che hanno molto apprezzato le varie attività fruite: in attesa di una sollecitata riproposta per il prossimo anno. Ringraziamo gli ospiti per la loro partecipazione, nonché i soci e gli amici che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni e che si sono adoperati, nelle varie attività, per la riuscita della manifestazione”.