Risse tra migranti, Di Muro: "In cantiere il patto per Ventimiglia sicura, dotare le forze dell'ordine di taser" (Foto e video)

Immigrazione, sicurezza e turismo sono alcuni degli argomenti affrontati durante il primo incontro istituzionale, avvenuto ieri mattina in Comune, tra il senatore Gianni Berrino e il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. Per l'occasione erano presenti anche gli assessori Serena Calcopietro e Adriano Catalano e i consiglieri comunali Gianni Ascheri e Enzo Di Marco.

"Abbiamo fatto interventi per garantire sicurezza e decoro alla città. Abbiamo tolto la panchina rossa che veniva sempre vandalizzata dai migranti, ci occuperemo anche delle aiuole e a breve inaugureremo il laghetto nei giardini pubblici" - dice il primo cittadino Flavio Di Muro illustrando al senatore Berrino la situazione della città di confine - "Con il prefetto di Imperia stiamo scrivendo un accordo di sicurezza urbana, quale utile strumento di accordo e programmazione delle attività sui temi della sicurezza nei risvolti preventivi e repressivi, che preveda anche l'utilizzo di taser per le forze dell'ordine visto che le risse sono all'ordine del giorno. L'ordinanza sull'ubriachezza, emessa a inizio mandato, sta dando ottimi risultati. Abbiamo sgomberato i migranti dal teatro comunale e dai giardini. Per la prima accoglienza, invece, stanno iniziando i lavori per il primo Pad a San Secondo. Ci sono stati dei rallentamenti e sarà previsto un cancello all'ingresso. Al momento ci sono circa 200 migranti ma siamo messi tendenzialmente bene rispetto ad altri anni ad agosto, siamo fortunati. Bisogna lavorare su un nuovo decreto sui rimpatri e i migranti violenti e aumentare le campagne di identificazione dei migranti. Su 300 persone, solo 25 sono donne, e tra queste la maggior parte non intende fare presentare domanda per regolarizzarsi. Lo Stato non può spendere soldi pubblici per persone non identificabili, bisogna fare strutture per quelli che fanno domande. Riguardo al turismo stiamo un po' soffrendo questa stagione soprattutto per l'immagine che la città ha a causa dei migranti, anche se al momento le strutture sono tutte piene. I commercianti sono molto soddisfatti degli eventi proposti per l'estate, soprattutto per la grande riuscita della manifestazione sul Corsaro Nero. Intendiamo partecipare a tutti i bandi disponibili per poter migliorare la città, come, per esempio, il bando Funt per l'eliminazione delle barriere architettoniche".

"E' stato il primo incontro istituzionale dopo le elezioni del sindaco di Ventimiglia" - commenta il senatore Gianni Berrino, che per l'occasione era accompagnato dal consigliere regionale Veronica Russo, dal portavoce provinciale di Fdi Fabrizio Cravero, dal coordinatore cittadino di FdI Ino Isnardi e dal dirigente di Fdi Tiziana Faedda - "Abbiamo parlato di immigrazione, sicurezza, turismo e trasporti, tutti temi che riguardano Ventimiglia ma che interessano anche a livello parlamentare".