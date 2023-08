Da Ventimiglia parte la campagna 'sotto l'ombrellone' di Fdi, il senatore Berrino: "Italia vincente con governo Meloni" (Foto e video)

Parte da Ventimiglia la campagna estiva “L’Italia torna a vincere” lanciata da Fratelli d'Italia. Questa mattina è stato allestito un gazebo del partito di Giorgia Meloni al Resentello che distribuiva volantini con cruciverba ai passanti.

Un’iniziativa per raccontare i primi mesi del governo Meloni e avvicinare i cittadini al partito che sta lavorando per trovare soluzioni ai problemi degli italiani: tasse, accordi commerciali, interesse nazionale, immigrazione, economia, lavoro, criminalità, giustizia e rincari. All’interno del volantino viene, infatti, sottolineato come Fratelli D’Italia stia rilanciando l’Italia e vi è anche un cruciverba tricolore da fare in spiaggia durante la stagione estiva.

Per l’occasione, oltre a esponenti locali, provinciali e regionali del partito, era presente anche il senatore Gianni Berrino che ha sottolineato: “Parte da Ventimiglia la campagna provinciale l’Italia vincente che è una campagna nazionale per spiegare ai cittadini che cosa è stato fatto in questi mesi del governo Meloni, le cose realizzate e i progetti futuri“. La campagna di Fratelli d'Italia farà tappa anche a Sanremo e San Lorenzo al Mare il 14 agosto, a Vallecrosia il 19 agosto e ad Imperia il 20 agosto.