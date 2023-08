Stasera a Riva Ligure musica e divertimento con la prima edizione di 'Riva Bixio 90 Mania'

Questa sera alle ore 21:30 a Riva Ligure in Via Nino Bixio lato ponente si terrà nei tipici carruggi interni del piccolo borgo la prima edizione di Riva Bixio 90 Mania, un carnevale estivo a tema anni 90 sia a livello musicale che come dress code. L'evento é stato ideato dalla nuova associazione musicale Riva Beat di Riccardo Tirone e Riccardo Dimanrcantonio in collaborazione e col patrocinio del Comune di Riva Ligure.

Con giochi di luci, maschere e una baby dance in contemporanea dal titolo La Paura fa 90 completamente curata dalla Baz Animation di Giannone Giorgio con le sue animatrici e il suo personale dj Capitan Steo. Inoltre dj set anni 90 curato dal veterano dj Comix già reduce dalla festa anni 90 di Ospedaletti. A fine serata verranno premiate le maschere più belle e gadget per i più piccoli.

"Si prospetta una grande serata ricca di allegria e buona musica - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - ringrazio e auguro una buona riuscita dell'evento all'associazione Riva Beat al suo debutto a Riva Ligure".