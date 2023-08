Sanremo: a fine mese torna nella Pigna la manifestazione ‘Scambi Festival 2023’

Dal 24 al 27 agosto il quartiere de La Pigna di Sanremo ospiterà l’evento ‘Scambi Festival 2023’.



Spiegano gli organizzatori: “L’estate passa, il fuoco delle ultime settimane sembra essersi acquietato ma lo staff di Scambi ha aumentato i suoi giri. La Pigna a breve verrà invasa, sempre in punta di piedi, dal nostro entusiasmo. Ma soprattutto diventerà un labirinto di laboratori, pinoli e attività per tutte e tutti, dai più grandi ai più piccini. Se l’anno scorso avevamo puntato sulla quantità, riempiendo a tappo tutte le giornate del festival e tenendo fermo il principio Borisiano de ‘La qualità c’ha rotto il ca…’, quest’anno abbiamo puntato sul principio opposto: la qualità.

Come ogni anno si spazierà tra le più disparate discipline ed attività: dal cinema alla poesia, dal body painting alle riflessioni filosofiche tra un appuntamento e un te freddo. Ovviamente non mancheranno le attività legate alla Pigna come la consueta mappatura né tanto meno laboratori sociali sull’ambiente, la finanza etica e le disabilità.

Ma entriamo nel merito. Cosa accadrà giorno per giorno?

24 Agosto

Il primo giorno del festival immediatamente dopo la consueta cerimonia di apertura nel pomeriggio assisteremo ad uno spettacolo teatrale dei Matti di Ventimiglia.

Il notturno di Scambi lo passeremo all’insegna dell’arte con un Live Painting e la proiezione di Kagemusha in collaborazione con Pina Mon Amour

25-26-27 Agosto

Laboratori

Si entra nel vivo! In questi tre giorni si alterneranno tutti i vari laboratori e pinoli. Una breve rassegna dei laboratori che ci saranno per quasi tutti e tre i giorni:

- Chinmoku No Mori (suoni, canti, strumenti, corpi per una terapia musicale);

Direzione FediVerso! (Mappatura della pigna);

- The Prompt Club (si scopriranno le tecniche e le pratiche del Promptismo);

- Il filo del pensiero (botta e risposta su semplici domande: cos’è la felicità? Esistono il bene e il male? Perché esistiamo?);

- Un universo di suoni e spazi (musica e teatro per bimbi. Per riscoprire i suoni del mondo partendo dall’immanenza dei nostri corpi);

- Verso Ultima Generazione (laboratorio insieme ai ragazzi di Ultima Generazione per parlare di questioni ambientali, disobbedienza civile nonviolenta ed impegno sociale);

- Verso l’altrə (le storie di 4 ragazzi arrivati da poco in Italia, coordinate da Elena Ballerini);

- Fair Game (gioco interattivo in inglese gestito daì ragazzì di EU-Wise Young Citizens-Consumers);

- Un passo nel buio (laboratorio d’arte per perdersi nella creatività), solo 25-26;

- Verso il futuro (laboratorio di dialogo, conoscenza sull’autorappresentanza e l’autodeterminazione organizzato dall’ANFASS Imperia), solo 25 e 26;

- Affari Nostri (un Edu-LARP, Live Action Role Playing, sull’asset class gestito da BancaEtica. Perché etico non è mai abbastanza etico!), solo il 26;

- Tautogrammologia (composizione creativa di tautogrammi. ‘Porsi dei limiti è l’unico modo per raggiungere la perfezione’ questo sarà il motto guida di un lab che vi farà scoprire questo gioco linguistico), solo il 26;

Pinoli

Il basilico, il formaggio, l’olio sono tutti ingredienti fondamentali. Ricchi, vivi, come i nostri laboratori. Ma cos’è che lega questi sapori sprigionando l’essenza del pesto? I pinoli.

Come ogni anno a Scambi Festival la Pigna è cosparsa di pinoli qua e là. Chiostri, mostre, installazioni fisse che connettono il labirintico centro storico di Sanremo. Questi i pinoli di Scambi 2023:

Body Painting station;

Botteghe Aperte + Art Corner;

Calvino tra i carruggi (lunghe passeggiate tra i carruggi della Pigna, accompagnati dalle parole di uno scrittore che ha eletto la Pigna a sua musa: Italo Calvino);

Pinolo Seeweb;

Speed date filosofico (Da Filò potrete discutere per 7 minuti su questioni filosofiche. Faccia a faccia!);

Poesie a colazione (Un dolce risveglio tra gli odori del caffè ed i versi di poesie confuse col vocìo mattutino), solo il 25!;

Serate

E la notte? Tra le fioche luci delle case e qualche dormiente qua e là, la Pigna sarà animata dalle serate di Scambi2023. Tra cinema, musica, spettacoli ed un paio di gocce d’alcol.

24 agosto

Durante la prima serata penseremo di muoverci, di danzare. Eppure staremo seduti. Alle 21:15 comincerà la proiezione di ‘Kagemusha’, fino alle 23:45. Subito dopo verremo travolti da un concerto di live painting dal titolo: ‘Io sono invisibile’

25 agosto

Subito la prima serata musicale. Una Late Night Sessions dei ‘Gini Paoli’ che si esibiranno dalle 21:30 fino all’1:00. Concerto che si svolgerà sulle spiagge di Bussano.

26 agosto

Una serata riempita a tappo. Per la serata del 26, ‘Tenco Ascolta’ ci saranno ben 4 artist* ad esibirsi: Christian G., I Claynuts, Diplomatico e Il Collettivo Ninco Nanco, Pan Dan

27 agosto

L’ultima serata sarà all’insegna della sperimentazione. Una notte organizzata dall’etichetta indipendente Musica Orizzontale nella piazza più bella di tutta Sanremo: Piazza Santa Brigida.

Dissolvenze

Dal 25 al 27 la chiesa di Santa Brigida sarà il magico luogo del cinema nella Pigna.

Ogni mattina ci sarà la proiezione di un film d’animazione per bimb3 e non solo: il 25 Wall-E, il 26 Madagascar, il 27 Il castello errante di Howl.

I pomeriggi di 25 e 26 saranno dedicati a due diversi panel durante i quali si discuterà di cinema: il 25 la conversazione sarà incentrata sul cinema queer italiano e saranno presenti: il giovane regista Emiliano Sisolfi e una rappresentanza del Cinema Gioiello di Genova; il 26 invece il panel sarà dedicato al brutto anatroccolo del cinema, il cinema italiano contemporaneo. A riflettere sulle condizioni e le sorti del cinema italiano contemporaneo ci saranno i ragazzi di Artesettima.

Oltre alla proiezione dei corti che avverrà ogni pomeriggio prima dei panel, il 27 ci sarà la serata di premiazione dei corti vincitori (italiano e straniero)”.

Il programma completo può essere trovato sul sito web di Scambi Festival: https://scambi.org/programma