Riva Ligure: applausi a scena aperta per Laura Calosso e Paola Forneris a Sale in Zucca (Foto)

La rassegna letteraria "Sale in Zucca” prosegue il fortunato percorso della nona edizione registrando ancora una grande successo. Un pubblico molto numeroso ed attento ha partecipato ieri sera al secondo appuntamento della rassegna “Sale in Zucca”, che ha avuto come protagoniste due scrittrici molto apprezzate Laura Calosso e Paola Forneris.

Il giornalista Claudio Porchia le ha presentate in un incontro divertente e veloce, che partendo dalla presentazione dei due libri ha accompagnato il pubblico alla scoperta della presenza degli Inglesi nel Ponente ligure. Una storia quasi dimenticata e poco conosciuta, ma ricca di fascino e interesse.

“La presenza degli Inglesi a Sanremo” il libro di Paola Forneris ha riportato alla luce una storia ormai quasi dimenticata dello speciale rapporto tra la città dei Fiori e la Gran Bretagna. Dai primi viaggiatori inglesi alla nascita della Colonia britannica di Sanremo. Attingendo a fonti cronistiche e letterarie, italiane e straniere, il libro offre una ricostruzione precisa e puntuale della colonia di inglesi e scozzesi, che ha dato impulso alla crescita socio-culturale del Ponente ligure fondando biblioteche, luoghi di culto, farmacie, banche, circoli sportivi e ricreativi.

“Grand Hotel Bordighera” di Laura Calosso è un affresco di un mondo dal fascino irresistibile, fra aristocratici blasé, artisti rosi dall’inquietudine e uomini d’affari pronti a tutto. Un lavoro di ricerca storica durato tre anni per ricostruire l’atmosfera della colonia inglese a Bordighera. Da metà Ottocento, passando per la Belle Époque, fino agli anni Trenta, i britannici hanno vissuto nel ponente ligure lasciando un’impronta visibile ancora oggi. Nel romanzo la storia della giovane aristocratica Lily che da Londra arriva in Italia, all’Hotel Angst, per sanare la grave crisi economica della sua famiglia e per partecipare al grande evento: il soggiorno a Bordighera della regina Victoria e della sua corte. Intrecciando finzione narrativa e rigore documentario, l’autrice dipinge l’affresco di un mondo dal fascino irresistibile, fra aristocratici blasé, artisti rosi dall’inquietudine e uomini d’affari pronti a tutto: una storia indimenticabile e ruggente, tra amori, intrighi e passioni.

Anche in questa occasione come previsto dalla nuova formula della rassegna, i libri in collaborazione con il professor Vincenzo Gerbi e l’ONAV sono stati abbinati ad un vino del territorio. In questo caso la scelta è caduta sull’Orange Wine, portato in degustazione e presentato al pubblico da Marco Risso della Cantina SanSteva di Santo Stefano al Mare.

Si tratta di un vino bianco macerato, tornato oggi sulle tavole e conosciuto con un nome inglese, Orange wine, ma che fa parte della nostra tradizione. Il prolungato contatto con le bucce dell’uva prima con il mosto, poi con il vino dona un colore giallo intenso, quasi arancione e sapori inusuali per un vino ottenuto da uve bianche. Un vino di nicchia, un abbinamento perfetto con il tema della serata.

“Anche per questo anno, crediamo di essere riusciti a proporre interessanti incontri sia nel mese di luglio che di agosto – aggiunge l’assessore al Turismo Francesco Benza –. non volevamo far mancare momenti di divertimento e di cultura ai tanti turisti che verranno nel nostro paese. Riva Ligure ha una grande vocazione turistica e una relazione forte con la cultura. La filosofia su cui poggia la manifestazione fin dalla sua prima edizione non è la semplice presentazione di un libro, ma il confronto con i temi del nostro tempo, con esperienze di vissuto e visioni diverse del mondo. Per questo anche questo anno abbiamo invitato importanti autori nazionali insieme ad autori locali, che sono un’espressione autentica del nostro territorio”.

La rassegna prosegue nel mese di agosto con questo calendario:

· 17 giovedì Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” con giornalista Marco Corradi e l’attrice Graziella Tufo

· 24 giovedì Alberto Patrucco “AbBRASSENS”

· 28 lunedì serata Moscatello di Taggia

· 31 giovedì Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero. 'Sale in Zucca' è promossa dal Comune di Riva Ligure con il sostegno di Marina degli Aregai Resort, Cantine San Steva ed il contributo della Banca di Caraglio.