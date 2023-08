Cervo: domenica prossima nel Parco del Ciapà lo spettacolo musicale e teatrale 'Concert Jouet'

Domenica prossima alle 21, nell’Area Naturalistica del Parco del Ciapà di Cervo, si terrà il Concert Jouet, spettacolo musicale e teatrale per bambini con Paola Lombardo, voce e strumenti giocattolo e Paola Torsi,violoncello.

Torna la magia dello spettacolo dal vivo nel Parco del Ciapà di Cervo, con un appuntamento dedicato ai più piccoli, ma adatto a un pubblico ampio e trasversale. La serata si tingerà di musica, gioco e comicità con Concert Jouet.

Il parco è raggiungibile con una passeggiata attraverso un sentiero sterrato (circa 20 minuti), mentre alla fine dello spettacolo è prevista una camminata esperienziale per bambini dal Ciapà al borgo di Cervo. Durante la camminata i bambini e i loro genitori saranno accompagnati da una guida ambientale escursionistica (mettono i visori in testa ai bambini e si passa dal bosco per tornare a Cervo).