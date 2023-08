Bajardo: domenica prossima la 16a edizione di ‘Antica...mente: festa della lavanda e delle essenze di montagna’

Domenica prossima, lungo le vie di Bajardo, si terrà la 16a edizione di ‘Antica...mente: festa della lavanda e delle essenze di montagna’. E' una festa tradizionale che ogni anno profuma e colora le vie del borgo regalando ai visitatori immagini, esperienze e sensazioni veramente uniche.

Si inizia alle 9:30, ai giardini della chiesetta di San Rocco con ‘Passi sospesi tra fiori ed impalpabili ali colorate’, una semplice passeggiata dedicata a bambini ed adulti in compagnia della guida ambientale Antonella Piccone e dal Prof. Giancarlo Castello, esperto botanico ed entomologo che lungo il cammino illustrerà la flora, gli insetti e gli ambienti che si incontreranno di volta in volta.

Dopo circa un’ora si farà rientro al punto di partenza e, all’interno della chiesa si potrà ammirare la mostra fotografica ‘Sentieri e pensieri tra cielo, ali e colori’, allestita dalla fotografa Valentina Pulinetti che proietterà una serie di belle immagini di fiori, insetti e farfalle che verranno illustrate e commentate dal Prof. Castello che sicuramente incuriosirà con tanti aneddoti e particolarità.

Intanto, alle 10, lungo le vie del paese, via al mercatino artigianale e dei prodotti tipici del territorio. Si potrà passeggiare fra esposizioni artigianali del legno e del ferro, godere dei colori delle stampe botaniche sulle confezioni tessili, toccare con mano la produzione dei ceramisti locali e magari portarsi a casa qualche manufatto originale. Non mancheranno i sapori autentici dei prodotti tipici della nostra terra: olio, formaggio e miele. Quest'anno si potrà anche trovare la produzione degli amici degli ‘Orti di montagna’, una vera festa per i nostri sensi fatta di colori e di profumi autentici.

Alle 15:30 inizieranno i laboratori per bambini e le dimostrazioni a cura degli artigiani e artisti presenti all'evento. Tante possibilità di provare esperienze nuove per chi è bambino e per chi non lo è più. Guidati dalla sapienza di chi conosce i segreti e la poesia del fare con le mani si potrà provare ad intrecciare cesti, stampare e cucire stoffe, scolpire legno e produrre in autonomia profumati saponi.

Alle 16 introduzione alle danze Folk con Monique e Paul. Un laboratorio per imparate danze di gruppo e danze di coppia per poter partecipare, in seguito, alla festa danzante. Ad accompagnare le danze di origine popolare il gruppo ‘Folk en rouge’ con organetto, ghironda e fisarmonica. Lo stesso gruppo sarà presente per tutta la giornata offrendo ai presenti momenti di musica occitana.