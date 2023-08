Risorse idriche: alla provincia di Imperia quasi un milione per il progetto ‘Siccità e territorio’

E’ stato comunicato al Presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, il finanziamento europeo alla Provincia di Imperia pari a 995mila euro per il Progetto 'Se.Te. - Siccità e Territorio', nell’ambito del bando 'Nuove sfide' del programma Italia-Francia Alcotra 2021-2027.

L’informazione è giunta dall’Autorità di gestione del Programma, la Région Auvergne-Rhone-Alpes, che ha confermato quanto stabilito dal Comitato di sorveglianza riunitosi in Francia, a Courchevel. I partner del progetto in questione sono complessivamente sette (con capofila la Provincia di Imperia) ai quali andrà in totale un importo pari a quasi 2 milioni e 800mila euro.

"L’obiettivo del progetto - ha commentato il Presidente Scajola - è quello di ottimizzare e migliorare l’efficienza della gestione della risorsa idrica nel territorio transfrontaliero attraverso la realizzazione di un piano di azioni (masterplan) comune tra l’Italia e la Francia. La Provincia di Imperia prevede di progettare opere per una migliore gestione e sfruttamento della risorsa idrica. In particolare questo finanziamento permetterà il ripristino del lago della Ferraia ad Aquila D’Arroscia, importante invaso a scopo irriguo agricolo, capace di servire circa 400 aziende".