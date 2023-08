Ventimiglia: 47enne muore annegata mentre fa il bagno nella piscina di casa in frazione Mortola

Una donna di 47 anni, polacca ma residente in Francia è morta, questo pomeriggio intorno alle 15, in un’abitazione privata mentre stava facendo il bagno in una piscina che viene utilizzata da diverse abitazioni della zona, in corso Montecarlo a Ventimiglia, in frazione Mortola Inferiore.

La donna sarebbe stata colta da malore mentre era in acqua ed è stata un parente che, arrivata in piscina, si è accorta della 47enne che era in fondo. Con grande fatica l'ha riportata in superficie ed ha dato l'allarme.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e la Croce Verde Intemelia ma, nonostante i tanti tentativi di rianimarla, purtroppo, per la 47enne non c’è stato nulla da fare.

Sono arrivati anche gli agenti del Commissariato che hanno ascoltato i presenti e che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti, anche se sembra che effettivamente la donna sia stata colta da malore.