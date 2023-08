Prossime elezioni amministrative: incontro tra il presidente di 'Sanremo On' e Sergio Tommasini

Invitato da Sergio Tommasini, il presidente di Sanremo On, Roberto Berio, ha incontrato il presidente di Anima, la nuova associazione civica nata in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Si è trattato di un incontro informale durante il quale sono state esplicitate le rispettive posizioni. Tommasini, che va ricordato è anche membro di Sanremo On con l’associazione sportiva Cannottieri, ha poi invitato il direttivo della rete d’impresa ad un confronto a settembre con il direttivo di Anima sui temi che sono emersi dall’ultima Assemblea generale della stessa Sanremo On.

"Un decalogo di priorità - evidenzia Berio - che sarà sottoposto in prima istanza anche ai partiti del centrodestra che hanno già risposto positivamente all’invito di Berio per una discussione ampia in vista delle prossime elezioni. L’obiettivo da sempre ribadito di Sanremo On è quello di contribuire a costruire la migliore amministrazione possibile per Sanremo sulla base di un programma chiaro e concreto per dare risposte a problematiche fondamentali ancora oggi irrisolte".