Rigenerazione urbana, Ventimiglia si candida per contributo regionale (Foto)

Ventimiglia presenta il suo primo progetto di rigenerazione urbana dell’ambito storico-paesaggistico compreso tra la città alta e Porta Canarda per ottenere un contributo regionale. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

“La nuova Amministrazione comunale ha presentato il suo primo progetto di rigenerazione urbana: si parte da un'area congestionata dal traffico, come quella tra il Forte dell'Annunziata, il Funtanin e Forte San Paolo che, nel periodo estivo, soffre a causa del traffico ed è un pericolo per pedoni e macchine e che in prospettiva, con la costruzione della nuova scuola, sarà soggetta ad un ulteriore flusso di persone" - dice il primo cittadino.

“Abbiamo predisposto vari progetti in una visione di ampia riqualificazione della zona volta alla creazione di nuovi parcheggi, nuova viabilità, percorsi sentieristici e belvedere che si incastrano tra il Forte dell'Annunziata, Forte San paolo e Porta Canarda” - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - “Ci candidiamo per un contributo regionale e abbiamo, inoltre, predisposto nuove progettualità per future occasioni di finanziamento”.