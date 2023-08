San Bartolomeo al Mare: con Cinzia Leone si chiude "Parole & Musica alla Rovere"

Terzo e ultimo appuntamento questa sera (Sagrato del Santuario di NS della Rovere, ore 21:30) con la rassegna letteraria Parole & Musica alla Rovere: Cinzia Leone presenta il suo romanzo "Vieni tu giorno nella notte", con la musica di Maikol Arcarisi duo. La rassegna letteraria Parole & Musica alla Rovere è organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e la Libreria Mondadori di Imperia. L’ingresso è libero.