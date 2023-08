Sanremo: importuna e insulta i passanti in corso Imperatrice, poi fugge via

Importuna e insulta passanti e gestori di bar e ristoranti mentre è in totale preda dei fumi dell’alcol. E’ accaduto domenica sera, in corso Imperatrice, di fronte al Casinò a Sanremo.

Un uomo, che secondo quanto raccontato dai passanti era completamente sbronzo, ne ha avvicinati alcuni insultandoli e importunandoli. Uno dei presenti ha chiamato la Polizia ma l’uomo, forse in un momento di lucidità, ha deciso di andare via. In questo modo ha lasciato stare le persone presenti, ma è riuscito anche ad eludere l’intervento degli agenti.