Sanremo: 35enne accusa malore vicino al mercato, intervento di polizia locale e croce rossa

Mobilitazione di soccorsi stamattina al mercato di Sanremo per il malore di un 35enne. Gli agenti della polizia locale avevano notato l'uomo che sembrava non stare bene e poco dopo è caduto a terra.



È stato subito richiesto l'intervento dei soccorsi al 118. Dopo breve è arrivato un equipaggio della croce rossa matuziana. Il giovane è stato stabilizzato e portato in ospedale mentre gli agenti hanno agevolato il passaggio del mezzo tra i banchi del mercato.