Vallecrosia, nido di vespe velutine: Protezione civile in azione (Foto e video)

Intervento della Protezione civile di Vallecrosia, nel primo pomeriggio di oggi, in via Don Bosco, nella città della famiglia, per un nido di vespe velutine.

In seguito alla segnalazione del personale di uno studio tecnico, un volontario, Denis Perrone, si è recato sul posto e, dopo aver verificato che si trattasse di un nido di vespe velutine, dette anche calabroni dalle zampe gialle, si è occupato del trattamento di disinfestazione.

Sono tante le segnalazioni che ogni giorno arrivano alla Protezione civile di Vallecrosia che collabora con il progetto Alpi liguri per neutralizzare l’imenottero della famiglia vespidae originario del sud-est asiatico sempre più presente sul territorio. Gli insetti, infatti, creano i loro nidi nei posti più impensabili, sui tetti e nelle tapparelle di abitazioni, condomini ma anche dei negozi, nei tombini o sugli alberi sia in campagna che in pieno centro di città e paesi.