Giornata di shopping a Ventimiglia, il Desbaratu ravviva il centro (Foto e video)

Il Desbaratu, ieri, ha animato il centro di Ventimiglia. La manifestazione, ormai storica per la città visto che quest’anno ha raggiunto la 103esima edizione, ha attirato residenti e turisti in via Cavour, chiusa al traffico per l’occasione, dove erano stati allestiti diverse bancarelle che vendevano prodotti di ogni genere: alimentari, vestiti, scarpe, borse, giocattoli, videogiochi, elettrocica o roba per la casa.

L'attesissimo appuntamento, realizzato dalla Confcommercio di Ventimiglia con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Regione Liguria, ha permesso ai commercianti di proporre sconti e occasioni ai passanti.

Le vie del centro sono state accompagnate dalla musica live proposta dall'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie all'egregio lavoro svolto dalla Protezione civile, dall’Agent e dalla polizia locale che ha anche controllato la viabilità che, per l’occasione, è stata deviata in via Chiappori e in via Roma creando, di conseguenza, lunghe code e rallentamenti al traffico.