Aurigo: dal 7 al 13 agosto torneo di calcio a 5, 7ª edizione del ‘Trofeo Mario Codevilla’

Presso la rinnovata struttura sportiva del comune di Aurigo, dal 7 al 13 agosto, si svolgerà la 7ª edizione del ‘Trofeo Mario Codevilla’ organizzata dall'Associazione locale ‘Tre Campanin’ in collaborazione con Cesare Codevilla ed il patrocinio dell'Amministrazione Comunale

“Si tratta di un torneo – si spiega nel comunicato - che vede impegnate, oltre alla rappresentativa locale anche le squadre di Cesio, Chiusavecchia, Mendatica, Viozene e Clamarc. Il torneo vuole rendere omaggio al calciatore Mario Codevilla, originario del Brasile ma stabilitosi sin da giovane ad Aurigo dove si è sposato e che nella carriera ha militato nella massima serie calcistica italiana.

Le partite si disputeranno tutte in orario serale e le finali sono in programma per domenica 13 agosto, con la successiva consegna ai partecipanti dei premi forniti dal figlio Cesare Codevilla unitamente alla moglie Cinzia Bruzzone. Come da tradizione si attende un tifo agguerrito ma corretto ed il campo è già stato allestito con allegri striscioni di benvenuto realizzati con tanta passione e perizia dai collaboratori dell'Associazione.

Sarà certamente una settimana che ravviverà le serate del paese con la presenza di giovani e meno giovani che potranno apprezzare l'accoglienza dell'intero Paese”.