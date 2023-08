Sanremo: porto vecchio, in attesa del Consiglio di Stato nuova vittoria del Comune al Tar di Genova

Mentre in Comune a Sanremo si attende il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla sentenza del Tar per il ricorso della ‘Porto di San Francesco’, il Comune incassa un’altra vittoria dal Tar della Liguria, al quale aveva fatto ricorso, anche la società immobiliare Giacofim Srl, collegata al Gruppo Cozzi Parodi.

Mentre a marzo in Comune era comunque arrivata una sola proposta per la realizzazione del progetto (dalla ‘Porto di Sanremo Srl), il Tribunale genovese ha rigettato il ricorso della società immobiliare che fa capo al gruppo Cozzi Parodi che, di fatto, aveva già rinunciato allo stesso nell’aprile scorso.

La società di Santo Stefano al Mare aveva evidenziato una carenza di documentazione ed aveva fatto ricorso al tribunale regionale, contro la determinazione dirigenziale del Comune matuziano del 12 agosto 2022, in relazione ala concessione con project financing, per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione ed intervento di riqualificazione porto vecchio.

La Giacofim, il 26 aprile scorso aveva comunque presentato al Tar una memoria, con la quale dichiarava di non aver più interesse al ricorso e, nell’udienza del 23 giugno il Presidente Giuseppe Caruso ha ascoltato le parti, dichiarando improcedibile il ricorso per il sopravvenuto ‘difetto di interesse’, con la compensazione delle spese.

La pratica del porto, lo ricordiamo, si era arenata a gennaio con il ricorso della Porto di San Francesco che aveva messo in dubbio la pubblica utilità dell’intervento. A quel tempo l'unico soggetto interessato era il solo proponente, la Porto di Sanremo Srl facente capo al gruppo Reuben. Il successivo ricorso del Comune di Sanremo al Consiglio di Stato aveva messo la parola ‘fine’ dando ragione all’amministrazione pubblica.

Dopo i corsi e ricorsi vari, il 17 marzo in Comune era arrivato il verdetto: agli uffici era arrivata una sola offerta, quella del proponente Porto di Sanremo Srl. Tanto rumore per nulla ed oggi arriva una nuova sentenza, forse scontata visto che il ricorrente nello specifico aveva rinunciato. Ma, di fatto, un’altra vittoria per il Comune.