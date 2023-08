Sanremo: banda larga e servizi smart, 700 mila euro di lavori nella Pigna

Nel maxi progetto “Pigna Up Ri-attiviamo il centro storico” da 13 milioni di euro non poteva mancare la voce “tecnologia”. L’intervento “7” del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare di Regione Liguria risponde al nome di “Infrastutturazione del borgo della Pigna con la banda larga e servizi smart per cittadini e turisti” e può vantare un finanziamento dedicato di 3 milioni di euro.

Il Comune di Sanremo ha quindi fatto il primo passo per l’affidamento dei lavori che serviranno per portare la banda larga nel cuore del centro storico e per rendere la Pigna sempre più smart. È un quartiere in veloce crescita e deve, per forza di cose, restare al passo con i tempi anche sul piano dell’infrastruttura tecnologica.

Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno di recente pubblicato il bando di gara per l’affidamento di lavori per un importo complessivo di 735 mila euro sui 3 milioni totali a disposizione per l’intervento “7”.

Sono molte le zone interessate: belvedere Madonna della Costa, via Porte Santa Maria, via Palma - chiesa San Giuseppe, via Palma - salita San Giuseppe, piazza Cisterna, piazza Capitolo, piazzetta dietro San Costanzo, piazza San Costanzo, via delle Rivolte, via Palma - vico Balilla, via Palma - via Montà, via Moreno - via dell’Alleanza, piazza Corridoni, piazza “Pro Infantia”, piazza Muccioli, piazza Cassini. I lavori serviranno anche per la realizzazione di isole smart servite da fibra ottica.

Un altro passo avanti per un centro storico di Sanremo pronto alla piccola grande rivoluzione del progetto “Pigna Up” che lo porterà a ricevere una mole di interventi mai visti prima. La Pigna si rifarà il look, avrà nuovi servizi e diventerà finalmente quella culla storico-turistico-culturale che una città come Sanremo merita. Lo meritano i suoi cittadini e lo meritano i turisti che la scelgono.